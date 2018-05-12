Распоряжением премьер-министра Пакистана Шахида Хакана Аббаси министр обороны страны Хуррам Дастгир Хан назначен исполняющим обязанности главы МИД. Он будет работать на этом посту до окончания срока полномочий действующего правительства.

Распоряжением премьер-министра Пакистана Шахида Хакана Аббаси министр обороны страны Хуррам Дастгир Хан назначен исполняющим обязанности главы МИД. Он будет работать на этом посту до окончания срока полномочий действующего правительства, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.Хан является членом правящей партии "Пакистанская мусульманская лига" и одним из ближайших сторонников экс-премьера Пакистана Наваза Шарифа.Кресло министра иностранных дел Пакистана освободилось в конце апреля, когда Высокий суд Исламабада отстранил от этой должности бывшего главу МИД Хаваджу Асифа. Как выяснилось, в 2013 году Асиф, подавая документы для участия в парламентских выборах, скрыл, что у него имелось разрешение на работу от другого государства – ОАЭ. Суд посчитал, что глава внешнеполитического ведомства поступил "нечестно" и "неискренне", и лишил его статуса федерального министра и члена парламента.