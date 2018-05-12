На нижегородской теплотрассе нашли мумию, замотанную в ткань. Для установления пола и возраста умершего назначена экспертиза.
<a href="http://33live.ru/novosti/12-05-2018-mumiyu-zamotannuyu-v-tkan-nashli-na-teplotrasse-v-nizhnem.html" target="_blank">Мумию, замотанную в ткань, нашли на теплотрассе в Нижнем</a> - На нижегородской теплотрассе нашли мумию, замотанную в ткань. Для установления пола и возраста умершего назначена экспертиза.
[url=http://33live.ru/novosti/12-05-2018-mumiyu-zamotannuyu-v-tkan-nashli-na-teplotrasse-v-nizhnem.html]Мумию, замотанную в ткань, нашли на теплотрассе в Нижнем[/url] - На нижегородской теплотрассе нашли мумию, замотанную в ткань. Для установления пола и возраста умершего назначена экспертиза.