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<a href="http://33live.ru/novosti/12-05-2018-mumiyu-zamotannuyu-v-tkan-nashli-na-teplotrasse-v-nizhnem.html" target="_blank">Мумию, замотанную в ткань, нашли на теплотрассе в Нижнем</a> - На нижегородской теплотрассе нашли мумию, замотанную в ткань. Для установления пола и возраста умершего назначена экспертиза.