Севастопольский госуниверситет получил более 200 миллионов рублей на разработку робота-водолаза, способного заменить человека на опасных подводных работах.

Робота-водолаза будут разрабатывать в Севастопольском госуниверситете на кафедре "Информатика и управление в технических системах". Срок выполнения работ — три года.На проект выделено 205,6 миллионов рублей по федеральной целевой программе "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы".По словам завкафедрой Алексея Кабанова, робот должен будет заменить человека в случаях, когда проведение работ сопряжено с повышенными рисками. "Руки" робота сделают похожими на человеческие. Оператор совершает определенные движения – робот их копирует.Такие роботы уже существуют, однако разработка севастопольского вуза будет отличаться большей автономностью. Оператор сможет обучать робота.Партнером севастопольского вуза в этой работе станет московское НПО "Андроидная техника", передает ТАСС.