Главный редактор одесского онлайн-издания Таймер Юрий Ткачев считает, что Киев не может считать Крым своим. По его словам, Россия потратит на развитие инфраструктуры полуострова до 2020 года около 25 миллиардов долларов. На Украине же в 2013 году на Крым выделили всего 9 миллионов долларов.

Главред одесского "Таймера" Юрий Ткачев заявил, что Киев не может считать Крым своим, так как на полуостров у него нет денег. По его словам, Россия потратит на развитие его инфраструктуры до 2020 года около 25 миллиардов долларов, Украина в 2013-м выделила лишь 9 миллионов."Когда политические украинцы утверждают, что Крым их, спросите: а у них деньги-то на Крым есть?" — призвал журналист в Facebook.Он также подчеркнул, что у Украины не хватает средств даже на то, чтобы "привести в порядок" собственную инфраструктуру — это требует по "10 миллиардов примерно 10 лет".