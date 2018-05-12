Футболист Пари Сен-Жермен и сборной Бразилии Неймар в воскресенье, 13 мая, начнет тренироваться с мячом. Медицинские тесты показали, что знаменитый форвард восстановился после полученной ранее травмы и готов к тренировкам. Последний раз в нынешнем сезоне бразилец появлялся на поле 25 февраля.

Футболист "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар в воскресенье, 13 мая, начнет тренироваться с мячом. Медицинские тесты показали, что знаменитый форвард восстановился после полученной ранее травмы и готов к тренировкам. Последний раз в нынешнем сезоне бразилец появлялся на поле 25 февраля."Медицинские тесты подтвердили, что Неймар удовлетворительно залечил трещину пятой плюсневой кости правой ноги. Игрок в воскресенье начнет работать с мячом", — цитирует пресс-службы "ПСЖ" РИА Новости.Напомним, что Неймар получил травму 25 февраля во время матча чемпионата Франции против "Марселя".