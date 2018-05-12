Численность силовиков на границе Украины с Крымом может быть увеличена в ближайшее время. С таким предложением к премьеру Украины Владимиру Гройсману и министру внутренних дел Арсену Авакову обратилась глава комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко.

Численность силовиков на границе Украины с Крымом может быть увеличена в ближайшее время. С таким предложением к премьеру Украины Владимиру Гройсману и министру внутренних дел Арсену Авакову обратилась глава комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко."За четыре года оборонные возможности Украины значительно выросли, но присутствие силовых структур вблизи оккупированного Крыма мизерное", — цитирует Гопко РИА Новости.Депутат предлагает усилить присутствие гвардейцев, полицейских и пограничников на юге Херсонской области, особенно в Геническом районе. Кроме того, Гопко опубликовала на странице в Facebook фотокопии отправленных обращений.Между тем, на границе с Крымом появлялись билборды, косвенно призывающие к захвату полуострова и посвященные 100-летию так называемой Крымской операции 1918 года.Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума.