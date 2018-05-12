Фанат вырвал микрофон у певицы во время прямого эфира. Участнице придется перепевать свою песню.

Фанат вырвал микрофон у певицы во время прямого эфира. Участнице придется перепевать свою песню.Один из зрителей выбежал на сцену во время выступления британской певицы SuRie (Сюзанна Мари Корк) во время Прямого "Евровидения" и выхватил у нее из рук микрофон. Он попытался что-то сказать, прокричал в зал матерные слова. Но охранники схватили его и увели. Певица при этом жестами попросила зал петь за нее, благо, что за время нескольких репетиций слова все выучили, и поклонники конкурса поддержали призыв. Европейский вещательный союз принял решение, что певица из Великобритании будет выступать еще раз.Напомним, что в прошлом году в Киеве во время выступления Джамалы на сцену выскочил пранкер Виталий Седюк с флагом Австралии на плечах. Он спустил штаны и с оголенными ягодицами обошел певицу по кругу, после чего был схвачен охранниками.