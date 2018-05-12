Светлана Лобода отправилась в Калифорнию. Там певица снимает клип.

Светлана Лобода отправилась в Калифорнию. Там певица снимает клип.Светлана Лобода не расслабляется ни на минуту. Несмотря на беременность певица активно занимается творчеством.Недавно она приняла участие в съемках клипа. Кадры с площадки артистка разместила в Instagram. "Время приближалось, а они все снимали", "На площадке надо быть серьезным", "Главное – выбрать ракурс", – подписала фотографии Светлана.Известно, что съемки проходят в Калифорнии и, судя по подписям в соцсети, Лобода принимает участие в режиссирование видео. Фанаты Светланы пришли в восторг от того, что их любимица продолжает работать."Красива, как всегда, это новый клип?" "Классный образ:) ждем результата", "Что-то нас интересное ждет Как же я люблю вас Удачи вам", "Света, ты разносторонняя личность! И певица, и артистка, и режиссер, и продюсер Бесподобно", – написали поклонники в комментариях к фото (орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.)Отметим, что Светлана уехала на время из Москвы и теперь готовится к родам в США. Вместе с семьей она арендует роскошную виллу.