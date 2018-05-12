Злоумышленница, пользуясь служебным положением, в течение некоторого времени присваивала вверенные ей денежные средства и товар...

Участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Солнцево г. Москвы задержали бывшего менеджера по продажам одного из столичных салонов сотовой связи, подозреваемую в присвоении денежных средств компании.В территориальный отдел полиции обратился представитель салона сотовой связи, расположенного на Боровском шоссе. Он сообщил о том, что в ходе ревизии была выявлена недостача денежных средств в размере более 170 тысяч рублей, а также пропажа нескольких смартфонов, модемов и карт памяти для мобильных телефонов. Общий материальный ущерб составил свыше 230 тысяч рублей.Сотрудники полиции задержали подозреваемую. Ею оказалась 29-летняя приезжая. Как установлено, женщина, работавшая в данной компании менеджером по продажам и обслуживанию, пользуясь служебным положением, в течение некоторого времени присваивала вверенные ей денежные средства и товар, а затем распоряжалась ими по своему усмотрению.Отделением дознания ОМВД России по району Солнцево г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93