На северо-западе шотландского Эдинбурга найден мертвым 36-летний вокалист рок-группы Frightened Rabbit Скотт Хатчисон. Музыкант исчез в среду, 9 мая. Скорее всего, артист добровольно ушел из жизни.

На северо-западе шотландского Эдинбурга найден мертвым 36-летний вокалист рок-группы Frightened Rabbit Скотт Хатчисон. Музыкант исчез в среду, 9 мая. Скорее всего, артист добровольно ушел из жизни, сообщает Hollywood Reporter.Незадолго до своего исчезновения Скотт Хатчинсон попрощался со своими поклонниками в "Твиттере"."Будьте добры к тем, кого вы любите. Это не данность. Меня так злит, что это не данность. Я не соответствовал этой планке, и это меня убивает. Пожалуйста, обнимите своих близких", — написал артист.Be so good to everyone you love. It’s not a given. I’m so annoyed that it’s not. I didn’t live by that standard and it kills me. Please, hug your loved ones.— Scott Hutchison (@owljohn) 8 мая 2018 г."А теперь я ушел. Спасибо", — добавил музыкант.I’m away now. Thanks.— Scott Hutchison (@owljohn) 8 мая 2018 г.После того, как смерть Скотта Хатчисона подтвердилась, его близкие опубликовали заявление, в котором рассказали, что музыкант страдал от депрессии.