Член команды Юлии Самойловой рассказал, что певица перед Евровидением осталась без поддержки Аллы Пугачевой. Примадонна рекомендовала девушке не ехать в Лиссабон.

Член команды Юлии Самойловой рассказал, что певица перед "Евровидением" осталась без поддержки Аллы Пугачевой. Примадонна рекомендовала девушке не ехать в Лиссабон.Сенсационное заявление сделал стилист Самойловой Алишер Хозяинов. По его словам, Пугачева пыталась вразумить Юлю."Открою секрет: мы даже с Аллой Борисовной это обсуждали. Она тоже отговаривала Юлю. Мне кажется, в прошлом году Юля уже заявила о себе. Песня была сильнее, и на этом этапе нужно было уйти. А Юля пошла дальше – лично я был не в восторге от песни", – заявил стилист в эфире радиостанции "Говорит Москва".При этом Алишер Хозяинов упрекнул руководство Первого канала в экономии средств на подготовку к конкурсу. По словам мужчины, Самойловой нужна была специальная инвалидная коляска, но телебоссы решили оставить ту, что есть.Отметим, что Алла Пугачева хранит молчание после неудачного выступления Юли Самойловой на "Евровидении". Многие сочли это странным, ведь Примадонна всегда поддерживала певицу.Так, член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян призвал Аллу Борисовну остудить особо эмоциональных граждан, которые накинулись на Юлю. "Негатив из-за не выхода в финал "Евровидения" в адрес Самойловой оказался слишком мощным, авторитет Пугачевой мог бы ситуацию сгладить и не допустить продолжения этого потока, а в идеале мог бы и вовсе погасить все эти негативные настроения" – заявил общественный деятель.Напомним, 10 мая в Лиссабоне состоялся второй полуфинал "Евровидения", где выступила представительница России Юлия Самойлова. Артистка исполнила композицию I Won't Break, что переводится с английского как "Я не сломаюсь". Однако певица не смогла пробиться в финал, что породило настоящий скандал.