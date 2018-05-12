На продолжающемся в испанском Мадриде престижном теннисном турнире серии Masters испанский теннисист Рафаэль Надаль завершил свои выступления на стадии 1/4 финала. В поединке против австрийца Доминика Тима испанец в двух сетах проиграл со счетом 5:7, 3:6.

На продолжающемся в испанском Мадриде престижном теннисном турнире серии Masters испанский теннисист Рафаэль Надаль завершил свои выступления на стадии 1/4 финала. В поединке против австрийца Доминика Тима испанец в двух сетах проиграл со счетом 5:7, 3:6.Соперники провели на корте 1 час 57 минут. Это поражение стало для Надаля первым за предыдущий год на его коронном покрытии – грунте. При этом примечательно, что, как и год назад, обидчиком первой ракетки мира был все тот же Тим.Кроме того, Надаль после этого поражения лишится первой строчки в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). 14 мая лидером станет швейцарец Роджер Федерер несмотря на то, что он пропускает грунтовый сезон.