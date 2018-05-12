Госдума готова рассмотреть законопроект об уголовной ответственности за исполнение санкций США на территории нашей страны. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин ранее отметил, что нормативно-правовой акт могут принять уже до конца мая. При этом поправки в уголовное законодательство не будут относиться к тем, кто оправдывает ограничительные меры Вашингтона. Эксперты уверены: законопроект поможет защитить отечественную экономику от недружественных действий со стороны ряда зарубежных государств.

Госдума готова рассмотреть законопроект об уголовной ответственности за исполнение санкций США на территории нашей страны. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин ранее отметил, что нормативно-правовой акт могут принять уже до конца мая. При этом поправки в уголовное законодательство не будут относиться к тем, кто оправдывает ограничительные меры Вашингтона. Эксперты уверены: законопроект поможет защитить отечественную экономику от недружественных действий со стороны ряда зарубежных государств.Суть законопроектаПроект закона об уголовной ответственности предусматриваетдве части. Первая, пояснил член фракции "ЕдинаяРоссия" Андрей Исаев, возлагается на должностных лиц, которые действуют вюрисдикции нашей страны. "Как правило, это граждане РФ, которые нарушаютроссийские законы для того, чтобы выполнить волю другого государства", -цитирует законодателя .В пример парламентарий привел ситуацию, при которой некоелицо, которые руководит компанией, отказывает от обязательств поставить сырьекомбинату, находящемуся под санкциями. В итоге, подчеркнул Исаев, под ударставятся тысячи работников предприятия, совершается тяжелое экономическоепреступление, влекущее определенные потери. "И здесь можетпредусматриваться такая ответственность, как лишение свободы", – сказалединоросс.Вторая часть, отметил он, подразумевает ответственность заподготовку санкций в отношении России, участие в этом процессе наших жеграждан. Наказываться такое правонарушение будет на срок до нескольких летлишения свободы, конкретизировал парламентарий.При этом в законопроекте ничего не сказано о тех, ктооправдывает ограничительные меры зарубежных государств в отношении России,сказал Исаев."У нас сказано именно про деятельную часть вподготовке", – пояснил законодатель.Покончить с порочной практикойСитуация, при которой физические и юридические лица,делающие деньги в России, продолжают жить по законам США и наносить вредсобственным гражданам является недопустимой, такую порочную практику необходимопрекращать, заявил в беседе с корреспондентом Dni.Ru политолог Антон Хащенко. "Недопустима ситуация, когда те или иные лица способствуют составлениюактов агрессии, коими являются санкции в отношении собственной страны", -подчеркнул эксперт.Хащенко сравнил такую ситуацию с боевыми действиями."Давайте представим, что идет война и некие лица обращаются к врагу,призывают его напасть на тот или иной населенный пункт, предлагают вместесоставлять планы этой атаки, чтобы нанести как можно больший ущерб. В итогеразрушается инфраструктура, люди несут потери.Нет принципиальной разницы в том, что экономика, инфраструктура подвергаются артиллерийским ударам или санкционным,результат ведь один и тот же. Это абсолютно ненормально, это самое настоящеепредательство", – уверен политолог.По его словам, законопроект о введении ответственности заисполнение санкций США на территории России имеет, прежде всего,профилактическую функцию. "Теперь отдельные лица не раз подумают, по какимзаконам они будут жить, хотят ли они идти на правонарушение. Кроме того,нормативно-правовой акт – это серьезная мера поддержки тем гражданам иорганизациям, которые попали или попадут под санкции", – добавил Хащенко.ЗащитасуверенитетаВместе с тем эксперт считает правильной мерой отказ отуголовной ответственности за оправдание санкционной политики в отношенииРоссии. На его взгляд, важно разделять тех, кто высказывает свое одобрение этимдействиям наших зарубежных "партнеров", и тех, кто реальноспособствует введению новых санкций."Мы живем в свободной стране, люди могут иметь разныемнения. Это неприятно, что есть сограждане, которые покаким-то причинам оправдывают действия, наносящие ущерб экономике ихсобственной страны. И абсолютно другая ситуация, когда люди сознательноработают в интересах иностранного государства", – пояснил аналитик.В целом, считает политолог, выносимый на рассмотрение Госдумызаконопроект защищает суверенитет страны, причем не только с точки зренияпроведения субъектной внешней политики, но и в плане обеспечения еефинансово-экономической независимости. "Это очень правильное и полезное решение", – резюмировал Хащенко.Жить по российским законамО необходимости ввести уголовную ответственность заисполнение американских санкций на территории нашей страны высказался в концеапреля на встрече с представителями бизнес-кругов и экспертов спикер ГосдумыВячеслав Володин. На мероприятии обсуждались ответные меры на санкционную агрессиюСША.Председатель нижней палаты парламента высказался за самые жесткие меры вотношении тех, кто реализует американскую санкционную политику на территориинашей страны. "В Россиимы должны жить по российским законам", – подчеркнул председатель нижнейпалаты.Ответные мерыОчередной виток санкционной агрессии против РоссииСоединенные Штаты инициировали в начале апреля. В новом ограничительномсписке оказались некоторые государственные деятели, топ-менеджерыгоскорпораций, крупных предпринимателей, частных компаний и госструктур.Спустя неделю лидеры всех фракций Госдумы вместе со спикеромнижней палаты Вячеславом Володиным внесли на рассмотрение депутатского корпуса законопроектоб ответных мерах на санкционную агрессию США. В соответствии снормативно-правовым актом, правительство получит право вводить меры экономическогои политического характера.Изначально в концепции документа шла речь о запрете напоставки лекарств, алкоголя и табака, сельхозпродукции и промтоваров,технологического оборудования и программного обеспечения. Накануне, в ходезаседании Совета законодателей при спикере Госдумы было решено вычеркнуть изэтого списка лекарственные препараты.При этом необходимо отметить, что граждане России и ееэкономика не пострадают от принятия законопроекта. В первом чтениинормативно-правовой акт будет рассмотрен уже на следующей неделе.