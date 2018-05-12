Россия не считает допустимым использование решений СБ ООН для перехвата грузов, не относящихся к ядерной программе КНДР.

Россия не считает допустимым использование решений СБ ООН для перехвата грузов, не относящихся к ядерной программе КНДР. В этом, как отмечает МИД РФ, Москва не согласна с Вашингтоном.Кроме того, российские власти не поддерживают попытки американцев давить на северокорейский режим, и без того готовый к диалогу, так как это контрпродуктивно, сообщает ТАСС.Тем временем, стало известно, что лидеры США и КНДР Дональд Трамп и Ким Чен Ын проведут переговоры в Сингапуре 12 июня. Как заявил глава аппарата Белого дома Джон Келли, Вашингтон больше не попадется на старые уловки Пхеньяна.В конце апреля впервые за 10 лет встретились руководители двух Корей, стороны условились способствовать денуклеаризации полуострова и воссоединению двух стран.