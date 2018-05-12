В актовом зале УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве подвели итоги и наградили победителей конкурса детского рисунка «День Победы»...

Творческий конкурс среди детей сотрудников полиции стал доброй традицией. В этом году поступило много работ от ребят в возрасте от 6 до 14 лет. Юные художники нарисовали, как они видят и понимают один из главных дней в истории нашей страны – День Победы.Победителями творческого конкурса стали Артем Корнев, Сергей Ивасюк, Богдан Жарков, Никита Эйсмонт, Дарья Гришина, Анна Беглянова, Милана Габайдулина и Кирилл Артемов.«Спасибо, ребята, за прекрасные рисунки, посвященные одной из важнейших дат в истории и судьбе нашей Родины. Благодаря вашему творчеству мы видим, что подрастающее поколение с почтением относится к подвигу наших предков. Также выражаю благодарность родителям, которые воспитывают своих детей в духе патриотизма и любви к Родине. Вы растите достойных граждан России», – обратился к победителям конкурса и их родителям врио помощника начальника УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве по работе с личным составом полковник внутренней службы Владимир Самохвалов.Всем победителям конкурса были вручены сладкие подарки и грамоты от имени начальника УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве генерал-майора полиции Алексея Кузнецова.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73