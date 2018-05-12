Оформление микрокредита занимает обычно всего несколько минут.

Это обстоятельство выглядит самым решающим в пользу выбора услуг от МФО. Крупные займы в банке значительно проигрывают в популярности этому виду кредитования, так как их оформление сопряжено с большими трудностями.

Выбирая услуги от МФО Честное Слово - онлайн информация о кредиторе доступна на одноименном ресурсе – заемщики делают выбор в пользу оперативности предоставления микрокредита, который будет выдан сразу же после одобрения заявки. Хоть сумма средств займа и не так велика, как у банков, ее обычно хватает на то, чтобы решить большинство финансовых затруднений, возникающих у среднестатистического жителя Казахстана. Все же для проверенных клиентов сервиса верхний порог размеров микрокредита может вырасти в несколько раз, а это означает, что ответственные заемщики могут решить куда более сложные задачи или направить их в развитие собственного бизнеса.

Всякий желающий оформить микрозайм должен быть совершеннолетним жителем Республики Казахстан. Несовершеннолетние к обслуживанию от МФО не допускаются даже с разрешения родителей. Это связано с тем, что они не могут нести полной ответственности за возврат денежных средств даже в том случае, если имеют на руках паспорт. Некоторые МФО имеют и более завышенные требования – например, возраст заемщика может начинаться с 21 и даже иногда 25 лет.

Если банковские учреждения требуют, чтобы клиенты имели на руках документы, подтверждающие их платежеспособность, то МФО никакие справки о доходах и с места работы, как правило, вообще не нужны. Достаточно заполнить личные данные при оформлении заявки на выдачу микрокредита и заемщик получит доступ в персональный кабинет. Уже имея личный аккаунт, можно самостоятельно выбирать размеры займа и сроки их возврата.

Поддержка клиентов МФО осуществляется круглосуточно. Это очень удобно для тех, кому срочно нужны деньги и найти их за считанные минуты где-нибудь в другом месте не получается. Фактически это является скорой финансовой помощью, где финансы выдаются сразу, а возвратить их можно потом. Каждый заемщик волен рассчитать собственные сроки возврата, беря в расчет свои финансовые доходы.

Все личные данные, которые подаются вместе с заявкой, надежно защищены. Они хранятся на отдельном хорошо защищенном от взлома сервере. Даже при желании оформить заявку, подавая чужие паспортные данные, у преступников не выйдет, так как система безопасности МФО хорошо настроена для того, чтобы выявлять мошеннические запросы на микрокредитование.