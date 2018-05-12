В Дании продолжается групповой этап чемпионата мира по хоккею. В группе А, где выступает российская команда, сборная Белоруссии встречалась с австрийцами в матче за выживание. Проигравший вылетал из элитного дивизиона турнира на следующий год.

В Дании продолжается групповой этап чемпионата мира по хоккею. В группе "А", где выступает российская команда, сборная Белоруссии встречалась с австрийцами в матче за выживание. Проигравший вылетал из элитного дивизиона турнира на следующий год.Победу в важнейшем матче аутсайдеров одержала сборная Австрии, которая обыграла белорусов со счетом 4:0. В составе победителей шайбы забросили Лайне Вивейрос (5-я минута), Константин Комарек (31-я), Михаэль Раффль (35-я) и Доминик Цвергер (40-я). Примечательно, что австрийская команда во втором периоде реализовала все три удаления соперников и обеспечила себе комфортное преимущество, которое сохранила до конца матча.На чемпионате мира в Дании сборная Белоруссии потерпела шесть поражений подряд в шести играх. Команда вылетела в первый дивизион чемпионата мира впервые с 2005 года. Последний матч на турнире в Дании белорусы проведут 15 мая против сборной Словакии, но для них эта встреча не будет иметь никакого турнирного значения.В другом матче игрового дня сборная Дании обыграла команду Южной Кореи со счетом 3:1 и вышла на второе место в группе "В".