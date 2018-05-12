Актер Юрий Киндрат скончался в реанимации. Ему было 32 года. Точный диагноз артиста пока неизвестен. Похороны пройдут 12 мая на Перепечинском кладбище в Подмосковье.

Актер Юрий Киндрат скончался в реанимации. Ему было 32 года. Точный диагноз артиста пока неизвестен. Похороны пройдут 12 мая на Перепечинском кладбище в Подмосковье.Как рассказала гендиректор актерского агентства "Звездный дождь" Анна Холмовская, Киндрат попал в больницу только 1-2 мая, несмотря на плохое самочувствие, скорая отказывалась его госпитализироватьНезадолго до этого актер опубликовал в Instagram фото больничного коридора с подписью: "Движение вверх. К новым вершинам".Публикация от