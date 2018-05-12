Футболист испанского Атлетико Антуан Гризманн сообщил главному тренеру клуба Диего Симеоне о своем желании покинуть клуб ради Барселоны. Известно, что об этом французский полузащитник уведомил наставника еще в декабре.

Футболист испанского "Атлетико" Антуан Гризманн сообщил главному тренеру клуба Диего Симеоне о своем желании покинуть клуб ради "Барселоны". Известно, что об этом французский полузащитник уведомил наставника еще в декабре.В свою очередь Симеоне с пониманием отнесся к позиции игрока и выразил свою благодарность за честность, сообщает Спортс.Ru со ссылкой на испанское издание As. Аргентинский специалист оказал футболисту полную поддержку. Кроме того, о желании уйти в "Барсу" также знают партнеры Гризманна и руководство мадридского клуба.Сумма предполагаемого трансфера может составить 100 миллионов евро.Напомним, что на место Гризманна в "Атлетико" претендует Серхио Агуэро из "Манчестер Сити". Ранее он уже был игроком "матрасников", когда защищал цвета клуба с 2006 по 2011 годы. Именно из Мадрида он перебрался в Манчестер.