В Азовском море задержано российскими пограничниками маломерное судно с двумя браконьерами без документов, лодка и подозреваемые доставлены в порт Ейска. Это произошло еще в четверг, 10 мая, сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Краснодарскому краю.

В Азовском море задержано российскими пограничниками маломерное судно с двумя браконьерами без документов, лодка и подозреваемые доставлены в порт Ейска. Это произошло в четверг, 10 мая, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе пограничного управления ФСБ по Краснодарскому краю.По заявлению ведомства, два рыбака осуществляли "незаконную добычу водных биологических ресурсов, в том числе двух особей краснокнижного русского осетра". В порт Ейска их доставили для установления личности и принятия процессуального решения: у задержанных не было документов, удостоверяющих личность, а также дающих право на рыболовство.Ранее сообщалось, что утром 10 мая двое жителей украинского Бердянска вышли в Азовское море на катере "Амур" с территории базы отдыха "Искра" Бердянской косы и не вернулись обратно. 11 мая украинские спасатели начали поисковую операцию в акватории Бердянска. В поисках задействовали катер, о случившемся оповестили пограничников и экипажи судов.В субботу, 12 мая, СМИ сообщили, что пропавшие рыбаки задержаны российскими пограничниками и находятся в Ейске. О задержании рыбаков сообщила в полицию жена одного из них: по словам женщины, сотрудники российской погранслужбы уведомили ее об этом по телефону.Накануне сообщалось, что сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю всего за двое суток извлекли из воды более 3 километров сетей, незаконно установленных в азовских лиманах и акватории Таганрогского залива, и 5 тысяч крючьев. Около 360 особей из 400, оказавшихся в браконьерских орудиях, пограничникам удалось спасти и выпустить в естественную среду обитания, среди них оказался крупный осетр.