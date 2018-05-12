Сотрудники береговой охраны Финляндии спасли из рыболовецких сетей горбатого кита. В предыдущий раз кита видели у берегов Финляндии 12 лет назад.
Сотрудники береговой охраны Финляндии спасли из рыболовецких сетей горбатого кита. Об этом ведомство сообщило на своем сайте.
Днем в субботу, 12 мая, морской спасательный центр сообщил, что в районе Берго в Остроботнии обнаружен горбатый кит длиной примерно семь-восемь метров, запутавшийся в сетях. К месту его нахождения попросили прибыть небольшие яхты: кит нервничал, когда поблизости находились сразу несколько судов с работающими двигателями.
Спасательная операция была успешной: кита освободили из сетей, передает РИА Новости. В предыдущий раз кита видели у берегов Финляндии 12 лет назад — также в Ботническом заливе неподалеку от населенного пункта Раахе. По финским законам, приближаться к китам запрещено, а в случае их обнаружения следует уведомить власти.
Горбатый кит — морское млекопитающее семейства полосатиковых китов подотряда усатых китов, обитает в основном в Атлантическом и Тихом океанах. Взрослая особь достигает почти 15 метров в длину, самки несколько крупнее самцов. Средняя масса горбатого кита — 30 тонн.
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