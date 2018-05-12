В Совете по правам человека (СПЧ) при президенте РФ предлагают поправить законодательство в части рассмотрения уголовных дел в судах.

В Совете по правам человека (СПЧ) при президенте РФ предлагают поправить законодательство в части рассмотрения уголовных дел в судах.Глава СПЧ Михаил Федотов рассказал журналистам, что одно из предложений состоит в том, чтобы не сажать подсудимого за решётку так называемых клеток в зале заседания суда, если характер обвинения явно не предполагает общественной опасности обвиняемого.Прибегать к такой мере оправданно, — "только в том случае, если он обвиняется в совершении особо тяжких насильственных преступлений", — пояснил Федотов.Кром того, СПЧ предлагает отказаться от практики взятия подсудимого под стражу сразу в зале суда после оглашения приговора. Объяснение этому звучит довольно логично. "Взятие под стражу" означает применение к человеку меры пресечения с изменением его статуса на "арестованного", что противоречит, по сути, состоянию дел, когда оглашённый приговор ещё не вступил в законную силу.Ещё одна норма, на которую обратили внимание правозащитники – это содержание до суда несовершеннолетних.В СПЧ предлагают включить в перечень мер пресечения для этой категории граждан вариант помещения их в центры временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, а не отправлять их в следственные изоляторы общего содержания, где на них будет оказываться воздействие гораздо более тяжёлых условий содержания.Федотов рассказал о предложении ввести в законодательство норму, изменяющую условия подачи прошения об условно-досрочном освобождении (УДО).Если сейчас норма УДО распространяется на заключённых, то правозащитники предлагают разрешить пользоваться таким правом, в том числе и тем, кто находится в следственных изоляторах и срок их пребывания там, в соответствии со статьёй обвинения, уже позволяет это сделать.