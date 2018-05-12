Постоянное соединение Военно-морского флота РФ в Средиземном море пополнится морским тральщиком Турбинист Черноморского флота. Турбинист заменит морской тральщик Вице-адмирал Захарьин, который выполнял поставленные перед ним задачи с февраля текущего года.

Постоянное соединение Военно-морского флота РФ в Средиземном море пополнится морским тральщиком "Турбинист" Черноморского флота.Как сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Вячеслав Трухачев, "Турбинист" заменит морской тральщик "Вице-адмирал Захарьин", который выполнял поставленные перед ним задачи с февраля текущего года. Это плановая ротация, добавил Трухачев.Корабль уже отправился из Севастополя в Средиземное море, сейчас он проходит черноморские проливы Босфор и Дарданеллы. Это первый для "Турбиниста" поход дальнюю морскую зону в этом году, передает "Интерфакс".Между тем в восточной части акватории Средиземного моря находится атомный авианосец ВМС США "Гарри Трумэн", за которым следит фрегат ВМФ России "Ярослав Мудрый". Российский корабль оснащен противокорабельным ракетным комплексом "Уран".