Президент США Дональд Трамп вовсю раскручивает маховик санкций против Ирана. При этом он заявляет, что вообще-то не прочь заключить с Тегераном новую сделку. До конца вникнуть в логику подобного поведения, судя по всему, не в силах даже окружение американского президента.

Президент США Дональд Трамп вовсю раскручивает маховик санкций против Ирана. При этом он заявляет, что вообще-то не прочь заключить с Тегераном новую сделку. До конца вникнуть в логику подобного поведения, судя по всему, не в силах даже окружение американского президента.Дональд Трамп хочет "хорошей" ядерной сделки с Ираном. В понимании президента США хорошим может быть только американское, потому Тегеран будут продавливать на то, чтобы договариваться без партнеров и на нереальных условиях — через санкции, первый пакет которых уже вступил в силу.Из сообщения на сайте американского Минфина следует, что США ввели ограничения против шести человек, связанных с иранским Корпусом стражей исламской революции, и трех компаний, имеющих отношение к КСИР. План Б (так санкции называют в Белом доме) привели в действие, когда его автор был в Индиане."12 июня в Сингапуре я встречусь с Ким Чен Ыном, чтобы обеспечить мир и безопасность для всего мира. Отношения с КНДР очень хорошие, и я думаю, что нас ждет огромный успех. Но если ничего не выйдет, то так тому и быть. И мы не вступим в новую сделку с Ираном, как Джон Керри, когда он отказался покидать стол переговоров. Ужасная сделка", — заявил президент США Дональд Трамп.На жителей американского захолустья, которые куда больше обеспокоены безработицей и зарплатой, чем международной обстановкой, это, наверное, может произвести впечатление, но ни Россию, ни Китай, ни европейских союзников Вашингтона (то есть всех тех, кто вместе с США работал над иранской ядерной сделкой) лишенная логики конструкция переубедить неспособна.Вице-президент Майк Пенс, который вызвался переводить с трамповского языка на общедоступный, также не преуспел."Президент Трамп верит в мир, достигнутый силой. Выходом из иранской сделки он ясно дал понять всему миру, что не будет участвовать в глубоко ошибочном договоре", — сообщил Майк Пенс, вице-президент США.Более откровенным синонимом определению "мир через силу" в американской внешней политике в последние десятилетие вообще-то служило выражение "тогда мы летим к вам". Но президенту США, похоже, даже нравится представать человеком без тормозов."Трамп считает, что те, кто пытаются его анализировать, на самом деле не знают, что он предпримет. Он обожает смотреть, как журналисты пытаются предугадать его действия", — рассказывает журналист Майк Аллен.Иногда можно получить и двойное удовольствие, как во время интервью телеканалу CNN молодого сотрудника Госдепа Эндрю Пика. Ни сам Пик, не пытавший его Крис Куомо хитрый замысел Трампа (если, конечно, он существует) так и не разгадали.- Почему же Великобритания, Франция, Германия и другие союзники в регионе не поддержали решения Трампа? Ведь если угроза есть, значит это угроза для всех?- Я не могу комментировать разведданные других стран. Могу лишь сказать, что президент полностью в курсе ситуации в Иране.Чтобы данные были такие, какие нужны Трампу, в разведке необходимы свои люди. Во главе ЦРУ президент США, к примеру, хочет видеть Джину Хаспел, которую правозащитники обвиняют в причастности к пыткам в секретных тюрьмах США. Сенатские слушания по ее кандидатуре обернулись скандалом. Полицейские выволоки из зала и жестко скрутили Рэя Макговерна, пожилого ветерана спецслужб, который посмел озвучить свое несогласие с возможным назначением. Из сенатского коридора Макговерн и еще один правозащитник отправились в камеру, где пробыли всю ночь."Я был в шоке. Председатель предупредил меня: если у меня есть, что сказать, сделать это быстро и уйти. Я подготовился заранее и сказал то, что хотел. Но то, что со мной произошло потом, Боже, посмотрите на видео", — говорит Рэй Макговерн, сотрудник ЦРУ в отставке, в 1981-1985 годах – старший советник президента США по национальной безопасности.На руках 78-летнего ветерана ЦРУ теперь багровые синяки. Против кандидатуры Хаспел выступает и Джон Маккейн, но и с ним, как принято в нынешней американской администрации, разговор короткий. Советница Трампа Келли Сэдлер на совещании в Белом Доме заявила, что мнением сенатора можно пренебречь, потому что "он все равно умирает. У Маккейна — рак мозга.