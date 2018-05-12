В Казани продолжается чемпионат Европы по тхэквондо. Россиянин Максим Храмцов завоевал золотую медаль в весовой категории до 80 кг.

В Казани продолжается чемпионат Европы по тхэквондо. Россиянин Максим Храмцов завоевал золотую медаль в весовой категории до 80 кг.В финале Храмцов встретился с представителем Молдавии Аароном Куком и одержал победу со счетом 58:16. Бронзовыми призерами стали азербайджанец Милад Бейджи и норвежец Рихард Андре Ордеманн.Еще одну медаль сборной России принесла Полина Хан, которая стала бронзовым призером в весовой категории до 67 кг. Выиграла британка Лорен Уильямс, которая в финале одолела турчанку Нур Татар. Еще одна бронза у итальянки Даниэла Ротоло.