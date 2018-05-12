Формула незнание-сила давно стала для многих сознательным выбором. Профессор психологии Герд Гигеренцер объяснил, почему мы сознательно ограждаем себя от некоторой информации.

Формула "незнание-сила" давно стала для многих сознательным выбором. Профессор психологии Герд Гигеренцер объяснил, почему мы сознательно ограждаем себя от некоторой информации, сообщает Edge.Во-первых, отмечает психолог, люди сознательно ограждают от себя от плохих новостей, чтобы снять уровень стресса. Так, согласно исследованиям, до 90 процентов жителей Земли не хотели бы знать дату и обстоятельства собственной смерти, а также того, чем может закончиться их брак.Кроме того, "незнание создает интригу". Так рассуждают любители сюрпризов. К примеру, от 30 до 40 процентов жителей разных стран не хотят знать пол своего будущего ребенка.В-третьих, невежество создает стратегическое преимущество, как бы абсурдно это ни звучало. К примеру, прохожие, которые идут по улице, уставившись в телефон, заставляют других людей искать способы увернуться от столкновения, как бы снимая с себя эту ответственность.В-четвертых, сознательное нежелание вникать в факты чужой биографии позволяет оставаться объективными в некоторых вопросах. В США судьям запрещают читать досье на обвиняемых, если в документах содержится информация об их прошлых судимостях.Некоторые исследователи считают также, что лишние знания отупляют.