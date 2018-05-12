Двое пропавших в Азовском море украинских рыбаков задержаны российскими пограничниками, сообщили в пресс-службе регионального управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям. О задержании рыбаков, вышедших в море 10 мая на лодке Амур, сообщила в полицию жена одного из них.

Двое пропавших в Азовском море украинских рыбаков задержаны российскими пограничниками, сообщили запорожскому изданию 061.ua в пресс-службе регионального управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям. О задержании рыбаков, вышедших в море 10 мая на лодке "Амур", сообщила в полицию жена одного из них.По имеющейся информации, женщине позвонили сотрудники погранслужбы РФ и сообщили о задержании рыбаков. По данным украинской ГСЧС, рыбаки находятся в городе Ейске Краснодарского края.Двое жителей Бердянска вышли в Азовское море с территории базы отдыха "Искра" Бердянской косы и не вернулись. В их поисках задействовали катер, о случившемся оповестили пограничников и экипажи судов.МИД Украины проводит проверку, для выяснения обстоятельств в Ейск выехал консул Украины в РФ. Российские пограничники в Ейске отказались предоставить информацию о возможном пребывании там двух пропавших украинских рыбаков, заявил украинскому информагентству УНН начальник управления департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.Город Ейск Краснодарского края входит в границы консульского округа консульства Украины в Ростове-на-Дону. Данное учреждение возглавляет Виталий Москаленко, передает РИА Новости.Определить языкАзербайджанскийАлбанскийАнглийскийАрабскийАрмянскийАфрикаансБаскскийБелорусскийБенгальскийБирманскийБолгарскийБоснийскийВаллийскийВенгерскийВьетнамскийГалисийскийГреческийГрузинскийГуджаратиДатскийЗулуИвритИгбоИдишИндонезийскийИрландскийИсландскийИспанскийИтальянскийЙорубаКазахскийКаннадаКаталанскийКитайский (Упр)Китайский (Трад)КорейскийКреольский (Гаити)КхмерскийЛаосскийЛатинскийЛатышскийЛитовскийМакедонскийМалагасийскийМалайскийМалайяламМальтийскийМаориМаратхиМонгольскийНемецкийНепалиНидерландскийНорвежскийПанджабиПерсидскийПольскийПортугальскийРумынскийРусскийСебуанскийСербскийСесотоСингальскийСловацкийСловенскийСомалиСуахилиСуданскийТагальскийТаджикскийТайскийТамильскийТелугуТурецкийУзбекскийУкраинскийУрдуФинскийФранцузскийХаусаХиндиХмонгХорватскийЧеваЧешскийШведскийЭсперантоЭстонскийЯванскийЯпонскийАзербайджанскийАлбанскийАнглийскийАрабскийАрмянскийАфрикаансБаскскийБелорусскийБенгальскийБирманскийБолгарскийБоснийскийВаллийскийВенгерскийВьетнамскийГалисийскийГреческийГрузинскийГуджаратиДатскийЗулуИвритИгбоИдишИндонезийскийИрландскийИсландскийИспанскийИтальянскийЙорубаКазахскийКаннадаКаталанскийКитайский (Упр)Китайский (Трад)КорейскийКреольский (Гаити)КхмерскийЛаосскийЛатинскийЛатышскийЛитовскийМакедонскийМалагасийскийМалайскийМалайяламМальтийскийМаориМаратхиМонгольскийНемецкийНепалиНидерландскийНорвежскийПанджабиПерсидскийПольскийПортугальскийРумынскийРусскийСебуанскийСербскийСесотоСингальскийСловацкийСловенскийСомалиСуахилиСуданскийТагальскийТаджикскийТайскийТамильскийТелугуТурецкийУзбекскийУкраинскийУрдуФинскийФранцузскийХаусаХиндиХмонгХорватскийЧеваЧешскийШведскийЭсперантоЭстонскийЯванскийЯпонскийЗвуковая функция ограничена 200 символамиНастройки : История : Обратная связь : DonateЗакрыть