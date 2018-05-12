Скончался президент фонда Центр политических технологий, член Общественного совета Российского еврейского конгресса (РЕК) Игорь Бунин. Ему было 72 года. Глава РЕК Юрий Каннер эту информацию подтвердил и уточнил, что Бунина не стало в субботу. О причине смерти ему не известно.

Скончался российский историк и политтехнолог, президент фонда "Центр политических технологий", член Общественного совета Российского еврейского конгресса (РЕК) Игорь Бунин. Ему было 72 года.Глава РЕК Юрий Каннер эту информацию подтвердил и уточнил, что Бунина не стало в субботу. О причине смерти ему не известно."Трагическая история. Теплый, умный, очень образованный человек, мы постоянно с ним встречались", — приводит слова Каннера ТАСС.Он рассказал, что вместе с Буниным они открывали выставку, посвященную Холокосту, 8-9 мая в Кнессете Израиля. Кроме того, Каннер и Бунин приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Нетании".Похороны политолога состоятся на следующей неделе, РЕК готов оказать всю необходимую помощь в их организации, добавил глава конгресса.Как сообщил председатель правления Центра политических технологий Борис Макаренко, именно Игорь Бунин изобрел термин "политические технологии". "Это пример успеха, того, как может сосуществовать научное знание, деловое чутье и общественная деятельность", – цитирует слова Макаренко РИА Новости. По его словам, смерть была скоропостижной."В это невозможно поверить, потому что Игорь был сама жизнь", – добавил он.