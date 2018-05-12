Во Франции в возрасте 98 лет 10 мая скончался Клод Рауль-Дюваль. Он был последним из летчиков, входивших в состав французских военно-воздушных сил Движения Сопротивления. Свои искренние и глубокие соболезнования семье покойного, друзьям и близким Клода Рауль-Дюваля выразил президент Франции.

Во Франции в возрасте 98 лет 10 мая скончался Клод Рауль-Дюваль. Он был последним из летчиков, входивших в состав французских военно-воздушных сил Движения Сопротивления. Свои искренние и глубокие соболезнования семье покойного, друзьям и близким Клода Рауль-Дюваля выразил президент Франции Эммануэль Макрон. За время войны капитан ВВС Рауль-Дюваль совершил 160 боевых вылетов, проведя в небе 220 часов.От имени всей нации Макрон выразил глубокую благодарность за совершенные летчиком героические поступки, сообщает ТАСС. Рауль-Дюваль был удостоен высокого звания офицера Ордена Почетного легиона и второй по значимости награды Франции — Ордена "За освобождение".Клод Рауль-Дюваль через Нидерланды перебрался в годы Второй мировой войны в Великобританию. Здесь младший лейтенант прошел обучение на британской базе ВВС. В 1941 году он был переброшен в Ливан, где начала действовать сформированная там авиагруппа "Эльзас" Свободной Франции. Самолеты "Эльзаса" принимали участие в обороне Хайфы, боевых действиях в Египте и Ливии.В январе 1943 года эскадрилья Рауль-Дюваля была переброшена в Шотландию. Она принимала участие в боях на Западном фронте. 17 апреля 1943 года самолет французского летчика был сбит немецкими истребителями в воздушном бое над Гавром на севере Франции. Летчик выпрыгнул из сбитого самолета с парашютом, несмотря на осколочное ранение ног. При приземлении его парашют зацепился за дерево, но пилот успел самостоятельно освободиться и уйти от погони.Клод Рауль-Дюваль примкнул к партизанам. В ноябре 1943 года Рауль-Дюваль пешком вывел четырех американских и двух французских летчиков через Пиренеи и северную Испанию. Все они добрались до Великобритании, где его уже считали погибшим.Летчика немедленно вновь приняли в авиагруппу "Эльзас", а в 1944 году он принял участие практически во всех воздушных операциях над территорией Великобритании, Франции, Бельгии и Нидерландов, участвовал в масштабной операции по высадке войск союзников в Нормандии.