12.05.2018

2018-05-12 18:10:27

В ДТП на юге Москвы погиб водитель иномарки

На юге столицы водитель Renault не справился с управлением, в результате чего автомобиль перевернулся. ДТП произошло на Чертановской улице, передает РЕН ТВ.



Находившийся за рулем мужчина скончался. В настоящее время на месте аварии затруднено движение.