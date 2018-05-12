В субботу, 12 мая, в Ираке прошли выборы в парламент страны. Участки для голосования закрылись в 18:00 по местному времени (совпадает с московским). Предварительные результаты выборов будут оглашены в течение 24 часов, а окончательные — после рассмотрения всех жалоб и апелляций.

В субботу, 12 мая, в Ираке прошли выборы в Совет представителей (парламент) страны. Участки для голосования закрылись в 18:00 по местному времени (совпадает с московским). Предварительные результаты выборов будут оглашены в течение 24 часов, а окончательные — после рассмотрения всех жалоб и апелляций.Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, в ряде провинций, в том числе в столице страны Багдаде несколько раз давала сбои новая электронная система голосования, использовавшаяся на выборах. Однако в Высшей независимой избирательной комиссии заявили, что сбои были незначительными, проблемы быстро устранили, и на ход голосования это не повлияло.Выборы в парламент Ирака стали первыми после объявленной в 2017 году победы над террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Летом 2014 года она захватила около трети территории Ирака.В ночь перед голосованием власти по соображениям безопасности закрыли сухопутную границу, аэропорты, ввели ограничения на движение транспорта по всей стране. Через несколько часов после открытия участков премьер-министр и главнокомандующий ВС Ирака Хейдар аль-Абади дал распоряжение частично отменить меры безопасности.На места в парламенте четвертого созыва претендуют более 7 тысяч человек. Право голоса в Ираке имеют 24 с половиной миллиона граждан. За выборами следили более 900 зарубежных и 7 тысяч местных наблюдателей, а также представители 20 международных организаций.