Следователями ГСУ совместно с оперативниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве задержаны подозреваемые в осуществлении незаконной банковской деятельности...

"Следователями Главного следственного управления совместно с оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве задержаны подозреваемые в осуществлении незаконной банковской деятельности", – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк."Установлено, что злоумышленники в нарушение законодательства Российской Федерации о банковской деятельности, без получения лицензий на осуществление банковских операций занимались инкассацией денежных средств, кассовым обслуживанием физических лиц, а также оказанием услуг по переводу безналичных денежных средств с расчетных счетов подконтрольных им организаций. Доход от противоправной деятельности, полученный соучастниками, составил около 90 миллионов рублей", – рассказала Ирина Волк.По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ. Проведено около 30 обысков в кредитно-финансовом учреждении, офисных помещениях и жилищах, в ходе которых изъяты денежные средства в размере 8 миллионов рублей, а также предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.В отношении организатора противоправной деятельности и действующего сотрудника банка судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, еще троим соучастникам – подписка о невыезде и надлежащем поведении.