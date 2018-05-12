Грузовик наехал на бетонное ограждение, перевернулся и упал на внедорожник, после чего от него оторвался миксер, укатившийся вниз по склону. В результате инцидента погибли мужчина и женщина, находившиеся в салоне Нивы, пассажир КамАЗа получил переломы ног.

Днем в субботу, 12 мая, на улице Мичурина в Ставрополе произошло страшное дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом.Местные СМИ, со ссылкой на очевидцев, сообщают, что в результате столкновения с препятствием строительный "КамАЗ" опрокинулся на "Ниву", после чего от него оторвался бетоносмеситель, укатившийся вниз по склону.Мужчина и женщина, находившиеся в салоне внедорожника, от полученных травм скончались на месте.Кроме того в результате аварии пострадал пассажир грузовика, получивший переломы ног.Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.