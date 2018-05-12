Праздник, приуроченный сразу к трем знаменательным датам, проходил на территории стадиона «Энергия» и состоял из официальной, музыкальной и спортивной части...

В Москве состоялся спортивный праздник Полка охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ГУ МВД России по г. Москве, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 80-й годовщине образования охранно-конвойной службы в Министерстве внутренних дел России и 300-летию российской полиции.В мероприятии приняли участие начальник отдела организации охранно-конвойной службы УИСК ГОООП МВД России полковник полиции Валентин Горчаков, заместитель начальника Управления охраны и общественного порядка ГУ МВД России по г. Москве – начальник 2 отдела – полковник полиции Александр Королев, командир 2-го Оперативного полка полиции Андрей Полянский, командир Полка охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Леонид Спасский, председатель ветеранской организации конвойной службы столичной полиции полковник милиции в отставке Федор Рябов, а также ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, ветераны органов внутренних дел и конвойной службы.Полицейский праздник, приуроченный сразу к трем знаменательным датам, проходил на территории стадиона «Энергия» и состоял из официальной, музыкальной и спортивной части.В официальной части мероприятия за добросовестное выполнение служебных обязанностей, а также высокие показатели в работе был награжден ряд лучших сотрудников. В честь 80-летнего юбилея образования охранно-конвойной службы МВД России руководители ГУ МВД России по г. Москве вручили ветеранам памятные нагрудные знаки.Под открытым небом прошли показательные выступления кинологов, была продемонстрирована работа конвойных служб, состоялись выступления акробатов и музыкальные номера художественных коллективов полиции, после чего был дан старт соревнованиям по легкой атлетике, мини-футболу, волейболу, армрестлингу, гиревому спорту и перетягиванию каната.Мероприятие объединило сотрудников сразу трех подразделений Главного управления столичной полиции: конвойный полк, 1-й и 2-й оперативные полки полиции, а также членов их семей. Гостей ожидали не только зрелищные спортивные состязания, но и полевая кухня, катание на лошадях, полицейский автопарк, детский страйкбол.«Мы постарались сделать сегодняшний день максимально комфортным для всех его участников. Сегодня можно было увидеть преемственность поколений, пришли и дорогие ветераны, и сотрудники со своими детьми. Наш праздник разделили с нами братские полки, которые действительно знают, что такое поддержка, чувство локтя, дружба и взаимопонимание между подразделениями», – отметил командир Полка охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Леонид Спасский, поблагодарив всех присутствующих за участие и поздравив гостей и сотрудников с праздниками.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве