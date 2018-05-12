Праздник, приуроченный сразу к трем знаменательным датам, проходил на территории стадиона «Энергия» и состоял из официальной, музыкальной и спортивной части...
В Москве состоялся спортивный праздник Полка охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ГУ МВД России по г. Москве, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 80-й годовщине образования охранно-конвойной службы в Министерстве внутренних дел России и 300-летию российской полиции.
В мероприятии приняли участие начальник отдела организации охранно-конвойной службы УИСК ГОООП МВД России полковник полиции Валентин Горчаков, заместитель начальника Управления охраны и общественного порядка ГУ МВД России по г. Москве – начальник 2 отдела – полковник полиции Александр Королев, командир 2-го Оперативного полка полиции Андрей Полянский, командир Полка охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Леонид Спасский, председатель ветеранской организации конвойной службы столичной полиции полковник милиции в отставке Федор Рябов, а также ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, ветераны органов внутренних дел и конвойной службы.
Полицейский праздник, приуроченный сразу к трем знаменательным датам, проходил на территории стадиона «Энергия» и состоял из официальной, музыкальной и спортивной части.
В официальной части мероприятия за добросовестное выполнение служебных обязанностей, а также высокие показатели в работе был награжден ряд лучших сотрудников. В честь 80-летнего юбилея образования охранно-конвойной службы МВД России руководители ГУ МВД России по г. Москве вручили ветеранам памятные нагрудные знаки.
Под открытым небом прошли показательные выступления кинологов, была продемонстрирована работа конвойных служб, состоялись выступления акробатов и музыкальные номера художественных коллективов полиции, после чего был дан старт соревнованиям по легкой атлетике, мини-футболу, волейболу, армрестлингу, гиревому спорту и перетягиванию каната.
Мероприятие объединило сотрудников сразу трех подразделений Главного управления столичной полиции: конвойный полк, 1-й и 2-й оперативные полки полиции, а также членов их семей. Гостей ожидали не только зрелищные спортивные состязания, но и полевая кухня, катание на лошадях, полицейский автопарк, детский страйкбол.
«Мы постарались сделать сегодняшний день максимально комфортным для всех его участников. Сегодня можно было увидеть преемственность поколений, пришли и дорогие ветераны, и сотрудники со своими детьми. Наш праздник разделили с нами братские полки, которые действительно знают, что такое поддержка, чувство локтя, дружба и взаимопонимание между подразделениями», – отметил командир Полка охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Леонид Спасский, поблагодарив всех присутствующих за участие и поздравив гостей и сотрудников с праздниками.
Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве