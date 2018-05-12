Сотрудники УВД по ВАО подвели итоги первого этапа конкурса «Полицейский Дядя Степа», который ежегодно проводится полицейскими совместно с Общественным советом при УВД по ВАО....

Сотрудники УВД по ВАО подвели итоги первого этапа конкурса «Полицейский Дядя Степа», который ежегодно проводится полицейскими совместно с Общественным советом при УВД по ВАО.В этом году конкурс посвящен 300-летию российской полиции. Основной целью конкурса является формирование позитивного общественного мнения о деятельности сотрудников МВД России.Участниками конкурса стали множество ребят из Восточного округа Москвы в возрасте от 6 до 14 лет. Дети изготовили поделки, посвященные любимым российским мультипликационным и киногероям-сотрудникам органов внутренних дел.В состав жюри вошли руководитель отделения морально-психологического обеспечения майор внутренней службы Станислав Крузин, председатель Общественного совета при УВД по ВАО Антон Петров и председатель Женсовета при УВД по ВАО полковник милиции в отставке Надежда Козлова.Выбрать победителей было нелегко. Лучшими из лучших стали следующие работы: рисунок на тему соблюдения Правил дорожного движения Андрея Кондратенко, портрет Дяди Степы Богдана Жаркова, портрет полицейского Виктории Лопатиной и рисунок Дяди Степы Дарьи Тарасовой.Работы победителей конкурса будут направлены в ГУ МВД России по г. Москве для участия в региональном этапе конкурса.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73