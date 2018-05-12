В конкурсе приняли участие дети сотрудников органов внутренних дел, воспитанники детского дома, учащиеся младших классов школ Западного округа...

В УВД по ЗАО прошел отборочный этап всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа», посвященного 300-летию российской полиции. В конкурсе приняли участие дети сотрудников органов внутренних дел, воспитанники детского дома, учащиеся младших классов школ Западного округа. Принять участие в конкурсе мог любой ребенок в возрасте от 6 до 14 лет. Конкурсанту необходимо было изготовить тематическую поделку, посвященную сотруднику правопорядка от времен Российской Империи и до наших дней.В отборочном этапе конкурса «Полицейский Дядя Степа» приняли участие помощник начальника УВД по работе с личным составом подполковник внутренней службы Руслан Ермаков, начальник Отделения по связям со СМИ УВД по ЗАО капитан внутренней службы Олеся Маркачева, врио начальника Отдела морально-психологического обеспечения лейтенант внутренней службы Ольга Мельник, представители Совета ветеранов Управления и член Общественного совета при УВД по ЗАО Елена Куколева. Жюри Западного округа выбрало из всех представленных работ 5 поделок разных жанров.Работы Евгении Феер (9 лет), Дарьи Гураль (7 лет), Дарьи Бутузовой (11 лет), Виктора Исаева (6 лет) и Варвары Костиной (8 лет) будут направлены на городской этап конкурса «Полицейский Дядя Степа».Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93