Инвалид второй группы в розыске с 8 мая

Инвалид второй группы в розыске с 8 маяВо Владимирской области пропал без вести 60-летний мужчина.Как сообщает пресс-служба областного МВД, Евгений Владимирович Харитонов числится без вести пропавшим с 8 мая 2018 года. Инвалид второй группы нуждается в медицицнской помощи. Документов при себе не имеет.Приметы: на вид 60 лет, рост 160-165 см, среднего телосложения, волосы седые короткие, нос большой, губы тонкие, глаза голубые, сутулится.Был одет: серый свитер, тёмно-синие джинсы, ботинки тёмного цвета, на голове кепка.Всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просят незамедлительно сообщить инициатору розыска по телефонам: (49247) 2-28-10, 2-33-04 (ОМВД России по Меленковскому району) или в дежурную часть УМВД России по Владимирской области по телефонам: (4922) 45-17-71; 45-18-81.