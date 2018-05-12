Казанский Зенит не встретил серьезного сопротивления в полуфинальном матче Лиги чемпионов по волейболу со стороны итальянского клуба Перуджа. Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счетом 3:0 (25:22, 25:20, 25:20) в пользу хозяев площадки.

Казанский "Зенит" не встретил серьезного сопротивления в полуфинальном матче Лиги чемпионов по волейболу со стороны итальянского клуба "Перуджа". Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счетом 3:0 (25:22, 25:20, 25:20) в пользу хозяев площадки.В другой полуфинальной игре итальянский "Кучине-Лубе" оказался сильнее польской "Заксы" со счетом 3:1 (21:25, 25:22, 15:25, 18:25). Таким образом, в финале Лиги чемпионов, который пройдет 13 мая в Казани, встретятся "Зенит" и "Кучине-Лубе".Напомним, что казанская команда является победителем трех последних турниров Лиги чемпионов.