В столице скончался актер Юрий Киндрат. Ему было 32 года. Артист попал в майские праздники в больницу с пневмонией.

В столице скончался актер Юрий Киндрат. Ему было 32 года. Артист попал в майские праздники в больницу с пневмонией.О произошедшем с Юрием рассказала его агент. По ее словам, медики отказывались забирать артиста в больницу. "Произошло абсолютное безобразие: ему стало плохо, и скорая отказывалась его госпитализировать. В больницу он попал 1-2 мая", – цитирует агента РБК.Когда же Киндрата привезли в клинику оказалось, что у него двусторонняя пневмония. К тому моменту актер не мог самостоятельно дышать и передвигаться."КТ показало системную деформацию легких, врачи в 51-ой больнице не могут понять, что с ним конкретно, говорят, впервые с таким сталкиваются, плюс до 3-его числа лечащие врачи на выходных. В общем мы паникуем, ибо нет конкретного диагноза, значит нет результативного лечения", – написала в соцсети теща Юрия (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).8 мая Киндрата ввели в искусственную кому. "Чтобы организму было легче бороться, чтобы он не волновался. К сожалению у меня нет сил всем ответить. Милые, пожалуйста, думайте об Юрке сейчас много-много! Отправляйте ему свою любовь и свет, говорите с ним! Сейчас это очень нужно", – написала в тот же день в соцсети жена актера.Через сутки Юрий скончался. Прощание с артистом назначено на 12 мая. Траурная церемония пройдет в Храме Иконы Божией Матери, похоронят Киндрата на Перепечинском кладбище. У актера осталась пятилетняя дочь.