Позиции отечественных компаний в различных судах усилятся после введения ответственности за выполнение антироссийских санкций. По мнению экспертов, соответствующий законопроект позволит защитить отечественные интересы как в экономической сфере, так и в правовом поле.

Позиции отечественных компаний в различных судах усилятся после введения ответственности за выполнение антироссийских санкций. По мнению экспертов, соответствующий законопроект позволит защитить отечественные интересы как в экономической сфере, так и в правовом поле."Эти поправки гораздо глубже и гораздо системнее, чемможет показаться на первый взгляд. На самом деле поправки направлены на то,чтобы усилить в различных судах позиции российских компаний и российскогогосударства, когда мы будем разбираться по поводу неисполнения своихобязательств некоторыми нашими западными партнерам, когда они (иностранныегосударства. – Прим.Ред.) будут ссылаться на антироссийские санкции", -сказал эксперт в интервью .По его словам, в Соединенных Штатах уже существует подобнаяпрактика, местные компании отказываются от исполнения своих обязательств передроссийскими партнерами. "Ссылаясь на то, что они (подобные действия. -Прим.Ред.) подпадают под уголовную ответственность. Теперь российские компаниитоже смогут ссылаться на подобного рода практику и получат равные права сосвоими западными партнерами в судах, что является безусловно правильным",– пояснил Мухин.Политолог также отметил, что введение ответственности заисполнение санкций США на территории России или их инициирование окажет"педагогический" эффект. "Выглядит довольно странно, когда российскиеграждане начинают заниматься такой деятельностью, они должны нести за этоуголовную ответственность", – подчеркнул аналитик.В свою очередь, политолог Виктор Мараховский отметил, чтоСоединенные Штаты, затеявшие санкционную войну, давно применяют мерывоздействия к тем, кто не соблюдает инициированные Вашингтоном санкции. По егословам, меры, обсуждаемые сейчас в нижней палате – зеркальные, при этом Россиясобирается ввести их "скромно на собственной территории"."Я неоднократно писал о том, что самая патриофобскаяпрослойка в России одновременно является также самой преуспевающей. Поэтомупринуждение ее к соблюдению законов и интересов Родины обречено вызвать у неебурю самого искреннего негодования", – написал эксперт на своей странице вFacebook.О наказании тех, кто не соблюдает введенный США санкционный режим упомянул и глава фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский. По его словам, таким образом осуществляется экстерриториальность применения американского права, а значит, юрисдикция Вашингтона распространяется и на другие страны. "Поэтому принятие Россией на своей территории мер ответственности за соблюдение санкций США является адекватной мерой борьбы с экстерриториальностью американских законов, мерой защиты российской юрисдикции", – цитирует эксперта "Известия".Напомним, в минувшую пятницу спикер Госдумы Вячеслав Володинзаявил, что нижняя палата парламента планирует ввести уголовную иадминистративную ответственность за исполнение иностранных санкций натерритории России. Уголовная ответственность предполагает собой определенныесроки лишения свободы. В первом чтении законопроект будет рассмотрен уже 14мая.