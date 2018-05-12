ВВС Израиля ударили по северной части сектора Газа. В числе целей военных еврейского государства – электростанция и позиция вооруженной группировки.

ВВС Израиля ударили по северной части сектора Газа. В числе целей военных еврейского государства – электростанция и "позиция вооруженной группировки". Как сообщил представитель Армии обороны страны Джонатан Конрикус, был уничтожен тоннель боевиков в районе Бейт-Хануна.Есть ли жертвы в результате атаки, пока неизвестно, передает ТАСС.Ранее Тель-Авив решил закрыть КПП "Керем-Шалом".