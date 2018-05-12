42-летний житель Швеции был задержан в субботу в столичном аэропорту Арланда и позднее взят судом под стражу за угрозы, которые он направлял министрам и политикам, а также за покушение на убийство.

В стокгольмском аэропорту Арланда был задержан, а потом и арестован 42-летний житель Швеции по подозрению в покушении на убийство и 26 случаев грубых противоправных угроз, сообщил прокурор Хендрик Седерман.Арестованный возвращался домой, в провинцию Вестергетланд из Таиланда.Ранее суд выдал постановление о его заочном аресте. В августе и сентябре 2017 года мужчина направлял письма с угрозами политикам и общественным деятелям, в некоторых конвертах находился белый порошок (впоследствии экспертиза установила, что порошок безопасен).Покушение на убийство было совершено за пределами Швеции.Обвинение должно быть выдвинуто прокуратурой до 24 мая, передает ТАСС.