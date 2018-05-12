Представители российской делегации во время заседания Комитета по информации Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке подверглись угрозам со стороны украинцев - снайперов и ветеранов так называемой АТО. Люди в камуфляжной форме стали оскорблять и фотографировать россиянина для сайта Миротворец.

Представители российской делегации во время заседания Комитета по информации Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке подверглись угрозам со стороны украинцев — снайперов и ветеранов так называемой АТО — антитеррористической операции в Донбассе. Люди в камуфляжной форме стали бегать, кричать, оскорблять и фотографировать представителя российской делегации для размещения его снимка на сайте "Миротворец". Они угрожали дипломату, работающему в пресс-службе российского МИДа, физической расправой.Об этом телеканалу "Россия 1" по телефону рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова."9 мая украинская делегация проводила на площадке ООН мероприятие по пропаганде и фейк-ньюс, которое было заявлено как часть работы комитета по информации", — отметила официальный представитель Смоленской площади Мария Захарова.Захарова также принимала участие в заседаниях информационного комитета. Когда она обратила внимание на недопустимость подобного поведения гостей, то украинская сторона заявила, что никаких мероприятий с участием украинцев в ООН вообще не проводилось!Мария Захарова оценила организованное постпредством Украины мероприятие как продолжение политики Киева по запугиванию сотрудников российского дипломатического ведомства, которые работают на информационном направлении.Официальный представитель российского МИДа заявила о недопустимости подобных инцидентов в стенах ООН. Информационный комитет дал заверение, что подобные вещи будут впредь пресекаться.Ранее атташе российского генконсульства на Украине Дмитрий Бондарец попал в базу украинского сайта "Миротворец" из-за ситуации с экипажем российского судна "Норд", задержанного украинскими пограничниками.