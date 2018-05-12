Либерж Кпадону, прошедшая все ступени Дома-2 – от рядовой участницы до сотрудницы проекта, раскрыла тайны реалити-шоу. 30‑лет­няя мулатка рассказала о том, что никогда не попадет в эфир.

Либерж Кпадону, прошедшая все ступени "Дома-2" – от рядовой участницы до сотрудницы проекта, раскрыла тайны реалити-шоу. 30‑лет­няя мулатка рассказала о том, что никогда не попадет в эфир.Зрители часто задают вопрос, почему в общих комнатах и на кухне "Дома-2" почти всегда жуткая грязь. Неужели никто не делает уборку? Оказалось, что для "грязных" дел на проект приходят специальные люди."Рано утром, когда жители Поляны еще спят, горничные моют пол на общей кухне, выбрасывают мусор, убираются в санузлах. Все происхо­дит очень тихо, мы их даже не видим", – призналась Либерж.Однако в комнатах участники обычно убира­ются сами. "Правда, раз в месяц при­езжают сотрудники клининговой компании, чистят мебель и диваны в спальнях, когда герои, например, находятся на Лобном месте. Посуду ребята моют сами, правда, сейчас почти у каждого есть своя кружка, ложка и тарелка, это немного упро­щает процесс", – пояснила девушка.Раскрыла Кпадону и "волшебника", который добывает еду для всего "Дома". "Раз в три дня одного из участни­ков вместе с администратором выпускают в магазин. Он поку­пает еду на всю Поляну. Раньше эта ответственная роль часто доста­валась Ване Барзикову. Он повар по образованию, поэтому знал, какие продукты необхо­димы", – цитирует журнал "Дом-2 Лайф" звезду телестройки.Также девушка честно призналась, что проводы вылетевшего на голосовании участника до ворот – постановка. На самом деле после этого человек не покидает поляну, ему дают время собрать вещи."Если человек был на проекте недолго, и у него не так много вещей, то вылетевшего могут запустить в дом, пока Лобное про­должается. За это время экс-участник может собрать все необходимое. Если же у героя много вещей, то он ждет в домике администраторов до позд­него вечера, пока не закончатся все съемки. И уже после, когда события поутихнут, возвращается в общую спальню, чтобы собрать чемодан и попрощаться с соседями", – пояснила Кпадону.