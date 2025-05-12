Парадные расчеты готовятся на исходных позициях. Через несколько минут – их выход. Впереди непростая задача – открыть парад в ознаменование 80-летия Великой Победы. На Площади Победы уже

Парадные расчеты готовятся на исходных позициях. Через несколько минут – их выход. Впереди непростая задача – открыть парад в ознаменование 80-летия Великой Победы. На Площади Победы уже начали отбивать ритм. Музыкальное обеспечение парада поручено сводному военному оркестру Владимирского гарнизона. На месте у Мемориала воинской славы собираются первые лица города и ветераны Великой Отечественной войны, на