12 мая 2010 года записи о новой доменной зоне были внесены в корневую зону интернета

12 мая 2025 года российский интернет отмечает знаменательный день: ровно 15 лет назад России был делегирован кириллический домен верхнего уровня .РФ. Он стал первым кириллическим доменом верхнего уровня в мировой системе интернет-адресации.И вот уже 15 лет домен .РФ занимает лидирующее место среди всех доменов верхнего уровня, записанных символами национальных алфавитов (IDN), став примером не только для кириллических доменов верхнего уровня, но и для многих других страновых IDN (IDN ccTLD).В настоящее время в доменной зоне .РФ зарегистрировано более 760 тысяч доменных имен. При этом делегировано 725 тысяч имен, что составляет 95,4% от общего количества доменов. Почти 29% из них ведут на приложения и одностраничные сайты (лендинги, рекламные объявления и т. д.), 25% указывают на полноценные уникальные веб-сайты, еще 24% находятся на парковке, на 14% расположены исключительно почтовые сервисы и 8% используются для перенаправления на сайты, имеющие адреса и в других доменных зонах.Любопытно, что используют доменные имена .РФ «по назначению», то есть для размещения веб-сайтов, чаще всего вовсе не в Москве или Санкт-Петербурге, а в других регионах России. Так, в Республике Саха (Якутия) веб-сайты размещены на 36,3% зарегистрированных в этом регионе доменных имен в .РФ. Также высокими показателями практического использования домена .РФ могут похвастаться Омская область (34,4%), Севастополь (33,6%), Калмыкия (33,4%) и Еврейская АО (32,6%).С доменами в зоне .РФ работают 136 аккредитованных регистраторов и более 328 тысяч администраторов. И ежедневно появляются более 550 новых доменов на русском языке.303 837 (92,3%) администраторов доменных имен в .РФ являются российскими гражданами или юридическими лицами, они администрируют 701 903 доменов (92%).Более 18% доменных имен в .РФ старше 10 лет, а больше всего (почти 40%) имен в домене .РФ имеют возраст от 1 года до 5 лет. Почти 35% имен в .РФ зарегистрированы в Москве и Московской области, также домен популярен в Санкт-Петербурге (7,1%), Краснодарском крае (3,2%), Свердловской (3%), Челябинской (2,2%) и Новосибирской (2,2%) областях.Успешный запуск и развитие домена .РФ стало вдохновляющим примером для многих стран. Он наглядно показал, что домены на родном языке могут быть востребованы и удобны в использовании, а также стал отправной точкой для появления многих других доменов с символами национальных алфавитов, в том числе на кириллице. Сегодня в мире существуют 17 кириллических доменов верхнего уровня: 9 из них — национальные IDN-домены, еще 8 — общие. Свои кириллические домены верхнего уровня зарегистрировала большая часть стран, где применяется кириллица. Это Россия, Беларусь, Украина, Сербия, Болгария, Македония, Казахстан, Монголия, а также Евросоюз.Но использование кириллицы в интернете не ограничивается только доменами верхнего уровня — не менее важна и возможность расширить символы русского алфавита в зоне .РФ кириллическими символами языков народов России — это увеличит число российских пользователей сети, даст возможность развития СМИ на национальных языках и в целом поддержит принцип многоязычия интернета.В 2024 году Координационный центр доменов .RU/.РФ провел исследование оценки востребованности внедрения символов языков малых народов в зону .РФ, которое показало, что в целом уровень использования национальных языков в интернете достаточно высок, но носители некоторых языков подчас сталкиваются с отсутствием возможности использования дополнительных букв или знаков кириллического алфавита. Именно поэтому в юбилейный для домена .РФ год будет проведена большая работа по внедрению этих символов в зону .РФ.«Мы гордимся успехами домена .РФ, ставшего настоящей точкой для объединения всех русскоговорящих пользователей интернета. Сегодня мы наблюдаем рост русскоязычного пространства сети, и во многом это заслуга домена .РФ, способствующего расширению возможностей интернет-коммуникаций на родном языке. Координационный центр доменов .RU/.РФ и его партнеры много работают над дальнейшим развитием кириллического домена .РФ, над его доступностью для как можно большего числа пользователей. Одной из важнейших задач сегодня является внедрение «универсального принятия» нелатинских доменов и адресов электронной почты, и мы ее успешно решаем. Благодарим всех, кто прилагает усилия для роста и продвижения домена .РФ в интернете: наших регистраторов, наших пользователей, технологические компании и компании, обеспечивающие безопасность Рунета. Спасибо всем! С днем рождения, .РФ!» – поздравил директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев.Напомним, что работы по созданию национального домена .РФ, использующего символы кириллицы на русском языке, начались еще в 2008 году. Российская заявка, поданная Координационным центром, была одной из первых заявок на создание IDN ccTLD сразу после утверждения ICANN соответствующей процедуры. И уже в ноябре 2009 года было принято положительное решение о делегировании домена .РФ. В начале 2010 года была открыта предварительная регистрация в новой доменной зоне.12 мая 2010 года записи о новой доменной зоне были внесены в корневую зону интернета, и этот день считается официальным днем рождения первого в мире домена верхнего уровня на кириллице – домена .РФ. Тогда же заработали первые сайты в новой доменной зоне – президент.рф и правительство.рф. 11 ноября 2010 года стартовала открытая регистрация в домене .РФ, которая стала сенсацией: в первый день открытой регистрации было зарегистрировано более 240 тысяч кириллических доменных имен.Еще больше информации о кириллическом домене .РФ можно найти на юбилейном сайте 15.кц.рф!О Координационном центре доменов .RU/.РФКоординационный центр доменов .RU/.РФ выполняет функции национальной регистратуры и обладает полномочиями по выработке правил регистрации доменных имен в доменах .RU и .РФ, аккредитации регистраторов и исследования перспективных проектов, связанных с развитием российских доменов верхнего уровня.Миссия Координационного центра – обеспечивать развитие интернета в России в интересах национального и мирового интернет-сообществ. Сайты центра: https://cctld.ru и https://кц.рф