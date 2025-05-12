Житель Гусь-Хрустального района выставил своего отца больным раком, чтобы разжалобить коллегу и попросить у него деньги. Якобы на лекарства, но на самом деле он их пропил. Теперь мужчину

Житель Гусь-Хрустального района выставил своего отца больным раком, чтобы разжалобить коллегу и попросить у него деньги. Якобы на лекарства, но на самом деле он их пропил. Теперь мужчину обвиняют в мошенничестве с причинением значительного ущерба, рассказали в пресс-службе прокуратуры области. Гусевчанин вместе с отцом работал на фабрике в селе Ворша Собинского района. Мужчина сблизился с