По итогам трех лет развития индустриального парка “Смирнов Щелково” инвестиции резидентов составили 400 млн рублей.

По итогам трех лет развития индустриального парка “Смирнов Щелково” инвестиции резидентов составили 400 млн рублей. Более 170 рабочих мест появилось благодаря запуску этого комплекса.Индустриальный парк «Смирнов Щёлково» стал четвертым в кластере индустриальных проектов компании “Реалитек”, построенных по концепции Greenfield. Общая площадь проекта составляет 18,8 га, общий объем инвестиций резидентов 0,4 млрд рублей.“Смирнов Щелково” - обширный комплекс с требуемой инфраструктурой. Объект создается с учетом актуальных потребностей бизнеса, 100 % площадей уже заняты резидентами. Основные виды реализуемой деятельности: 27% производства, 16% услуги, 57% склады и логистика. Для размещения своего бизнеса эту площадку выбрали: оптовая медицинская компания Betapharm, изыскательская компания "ГеоКомпани", производственная компания "Сталь-Про" и другие.На данный момент завершены работы по оснащению парка внутриплощадочными дорогами, централизованными сетями освещения и электроснабжения. В состав индустриального комплекса входят производственные, складские, логистические, административные, технические и офисные помещения. Парк имеет оптимальное расположение - в 17 км от МКАД.«Индустриальные проекты становятся катализаторами для создания новых рабочих мест и притяжения необходимых инвестиций, что способствует благоприятному развитию городского округа. При проектировании мы уделяем особое внимание гармоничному соседству индустриальных объектов с жилыми зонами, что обеспечивает комфорт и качество жизни горожан. Мы формируем экосистему, где каждый аспект служит общей цели: процветанию сообщества и устойчивому развитию городского округа», - отметил Виталий Коляда, генеральный директор компании «Реалитек».«Реалитек» (входит в А.М.Р. Групп) — девелоперская компания полного цикла, которая разрабатывает инвестиционные проекты от идеи до полной реализации, создает индустриальные парки и реализует промышленную, складскую и коммерческую недвижимость.