LG Electronics (LG) сотрудничает с культовым художником Стивеном Харрингтоном на выставке Frieze в Нью-Йорке 2025 для создания выставки «Стивен Харрингтон и LG OLED

LG Electronics (LG) сотрудничает с культовым художником Стивеном Харрингтоном на выставке Frieze в Нью-Йорке 2025 для создания выставки «Стивен Харрингтон и LG OLED: остановитесь, чтобы понюхать цветы», демонстрирующей динамичные яркие работы художника на премиальных телевизорах LG OLED. Это сотрудничество подчеркивает визуальное совершенство и яркие цвета линейки LG OLED, включая прозрачный LG SIGNATURE OLED T — воплощающий кинетическую энергию работ Харрингтона для по-настоящему иммерсивного опыта цифрового искусства.Известный своим ярким и захватывающим искусством, Харрингтон объединяет усилия с LG, чтобы продемонстрировать сильные стороны технологии LG OLED, включая глубокий черный и яркие цвета. * Харрингтон выбрал LG OLED в качестве цифрового холста, отметив способность дисплея точно отражать его художественное видение посредством исключительной цветопередачи и инновационного дизайна. Вместе они создали причудливую выставку на Frieze, подчеркивающую уникальные качества как работ художника, так и технологий LG.Посетители выставки встретились с Мелло, одним из фирменных персонажей Харрингтона, олицетворяющим собой радость повседневных моментов и творчества, – его воплотил в жизнь прозрачный телевизор LG SIGNATURE OLED T. Мелло игриво машет зрителям на матовом цветочном фоне. Когда он приглашает зрителей подойти поближе, цветы опадают, открывая прозрачный экран, за который они могут зайти, чтобы сфотографироваться с Мелло. Этот динамический переход между прозрачным и непрозрачным режимами предлагал посетителям выставки опыт, похожий на дополненную реальность.Размещенные на приглушенном черном и сером фоне, экраны LG OLED подчеркивают насыщенность ярких образов Харрингтона. На выставке представлены модели LG OLED evo M5 и G5, а также телевизоры LG StanbyME 2 — все они демонстрировали красочные работы Харрингтона, а Мелло плавно и беспрепятственно перемещался между экранами. M5 отличается отсутствием проводов, позволяющим не загромождать пространство, в то время как G5 демонстрирует технологию самоподтвечивающихся пикселей для потрясающих визуальных эффектов с глубоким черным цветом. LG StanbyME 2 — один из самых универсальных портативных телевизоров, который можно адаптировать к различным условиям установки.«Это сотрудничество открыло новые горизонты в моём творчестве, поскольку я стал одним из первых художников, кому довелось поработать с прозрачным телевизором LG OLED», — сказал Харрингтон.«Телевизор LG OLED — это отличный цифровой холст, обеспечивающий насыщенный чёрный цвет, а также усиливающий глубину и реалистичность своей точной цветопередачей», — сказала Кейт О, вице-президент по эмпирическому маркетингу LG Electronics. «Мы рады сотрудничать со смелыми художниками, такими как Стивен Харрингтон, чей уникальный стиль отлично соответствует миссии LG OLED — вдохновлять искусство и объединять людей с помощью инновационных цифровых впечатлений».Признанный художниками как отличный цифровой холст, LG OLED продолжает объединять передовые технологии с современным искусством посредством различных культурных инициатив. Выставка Frieze NY продемонстрировала дисплей LG SIGNATURE OLED T, который предлагает потрясающие визуальные эффекты с непревзойденной четкостью и легко интегрируется в любую среду. LG также планирует сотрудничество с итальянским дизайнерским брендом Kartell для демонстрации LG SIGNATURE OLED T во флагманском магазине Kartell, развивая их успешное партнерство на выставке CES 2025, где прозрачный телевизор LG был объединен с культовой прозрачной мебелью Kartell.Посетите lgoledart.com, чтобы исследовать мир художественного великолепия и открыть для себя еще больше вдохновляющих совместных проектов с LG OLED ART.