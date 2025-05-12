Микро-«Дикси»: большие планы в малом формате

Что делает торговая сеть, когда классические магазины уже не отвечают запросам современного мегаполиса? Правильно — переизобретает формат. Именно этим и занялись в «Дикси», открыв первую ультракомпактную точку в Санкт-Петербурге. Магазин на Комендантском проспекте — это, по большому счету, суть городского ритейла: всего 90 квадратных метров, но продуманных до последнего сантиметра. В ассортименте — только самое необходимое: свежие продукты, мясные консервы разных производителей, готовая еда и кофе. Никакой воды — только чистый концентрат покупательского спроса.

Анализ данных с официального сайта https://dixy.ru/ показывает, что компания серьезно настроена на развитие нового направления. Скоро появятся еще две подобные точки в Ленобласти, а в 2025-м целых 70 микромаркетов распахнут свои двери перед жителями региона. Цифры впечатляют и заставляют задуматься: это не эксперимент, а полноценная стратегия завоевания рынка.

Давайте взглянем на цифры, чтобы понять масштаб трансформации:

Стандартный «Дикси»: 331 кв. м и 6100+ товарных позиций. «Дикси Go!»: 90 кв. м и около 2000 наименований.

Сокращение площади втрое при сохранении трети ассортимента — это неплохая экономия на аренде. А еще это фундаментальный пересмотр самой философии торговли. Вместо «приходите и выбирайте из всего многообразия» — четкое «вот что нужно большинству из вас каждый день».

Любопытно: первые тестовые точки нового формата появились в Москве и области еще в июне 2024 года. Получается, что петербургский магазин — это уже не пилот, а полноценный запуск проверенной концепции.

Особое внимание в микромаркетах уделяется продукции местных производителей и товарам для быстрого перекуса — явный ответ на меняющиеся потребительские привычки. Современный горожанин приходит не «закупаться на неделю», а решить конкретную сиюминутную задачу.

Нельзя не отметить и визуальный ребрендинг: к фирменному оранжевому добавились фиолетовые акценты, а шрифт логотипа стал современнее. Это интересное косметическое обновление и одновременно сигнал о готовности компании к фундаментальным изменениям.

Рыночные аналитики прогнозируют, что подобные форматы могут занять до 12 % продуктового ритейла — внушительная цифра для любого бизнеса. Понятно, почему материнский холдинг уже развивает несколько линеек малоформатной розницы – от крошечных «Магнит Go» (35 кв. м) до компактных «Магнит Сити» (до 250 кв. м).

Основное преимущество новой концепции — возможность быстрой экспансии. Найти подходящее помещение для микромагазина намного проще, чем для стандартного супермаркета, что позволяет захватывать рынок с невиданной ранее скоростью.